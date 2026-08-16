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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 16ης Αυγούστου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 16 Αυγούστου:

963: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου 969. Ο Βασίλειος Β’ και ο Κωνσταντίνος Η’ παραμένουν συναυτοκρότορες.

1916: Οι στρατιωτικές μονάδες της περιοχής της Θεσσαλονίκης παύουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών, συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμύνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ.

1936: Τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς, που κερδίζει τέσσερα χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο.

1960: Επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με αντιπρόεδρο τον τουρκοκύπριο Κιουτσούκ.

1969: Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αγρίνιο – Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντες και το οδηγεί στα Τίρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας.

Γεννήσεις

1888: Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως «Λόρενς της Αραβίας». Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. (Θαν. 19/5/1935)

1919: Αντώνης Σαμαράκης, έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Θαν. 8/8/2003)

1920: Τσαρλς Μπουκόφσκι, αμερικανός συγγραφέας. (Θαν. 9/3/1994)

Θάνατοι

1971: Σπύρος Σκούρας, μεγαλοπαράγων του Χόλιγουντ, πρόεδρος της «20th Century – Fox» από το 1942 έως το 1962. (Γεν. 28/3/1893)

1977: Έλβις Πρίσλεϊ, αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll. (Γεν. 8/1/1935)

2005: Βίκυ Μοσχολιού, ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Γεν. 17/5/1943)

Γιορτάζουν

Αλκιβιάδης, Διομήδης, Σταμάτιος, Σταματίνα, Σταματία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Σαν σήμερα

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