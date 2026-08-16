4 βήματα για να παλέψετε το “σοκ” της επιστροφής από την άδεια του Δεκαπενταύγουστου

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, αλλά το πρώτο μεγάλο κύμα επιστροφής από τις άδειες είναι γεγονός. Πώς περνάμε από τη ραστώνη του Θερμαϊκού και τα μπάνια στη δουλειά χωρίς… απώλειες;

Το ημερολόγιο θυμίζει πως το καλοκαίρι έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του, όμως για χιλιάδες Θεσσαλονικείς η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη επιστροφή.

Οι δρόμοι της επανεισόδου στην πόλη γεμίζουν, τα αυτοκίνητα φορτωμένα με βαλίτσες, ομπρέλες και αναμνήσεις παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, και η ιδέα της αυριανής πρωινής αφύπνισης αρχίζει να βαραίνει.

Η επιστροφή από την καλοκαιρινή άδεια στην καθημερινότητα της πόλης δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Πώς διαχειριζόμαστε, λοιπόν, τη μετάβαση από την απόλυτη χαλάρωση στους ρυθμούς της ρουτίνας;

Η τέχνη της ομαλής προσαρμογής: Από την άδεια… στο γραφείο

Το λεγόμενο post-vacation syndrome (το άγχος και η μελαγχολία της επιστροφής) είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν το μυαλό έχει συνηθίσει για μέρες να κινείται χωρίς προθεσμίες, η απότομη αλλαγή ταχύτητας προκαλεί αντίσταση.

4 βήματα για να παλέψετε το «σοκ» της επιστροφής