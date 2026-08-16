Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτησή της στα social media και η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της

Την ονομαστική της γιορτή είχε χθες, 15 Αυγούστου, η Δέσποινα Βανδή, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μια σειρά από όμορφα οικογενειακά στιγμιότυπα.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, την κόρη της, Μελίνα, αλλά και τον γιο της, Γιώργο.

«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!», έγραψε η Δέσποινα Βανδή στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή…