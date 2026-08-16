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Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν σηκωθεί τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα για να συνδράμουν.

Στην περιοχή έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Σαλαμίνα Φωτιά

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