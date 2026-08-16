Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
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THESTIVAL TEAM
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν σηκωθεί τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα για να συνδράμουν.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026
Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
Στην περιοχή έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε ετοιμότητα.
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