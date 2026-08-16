Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε εκτός οκτάδας στον τελικό του ακοντισμού – “Απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι”

Σε μια χρονιά που η Ελίνα Τζένγκο έψαχνε τη χαμένη της αγωνιστική ταυτότητα, φάνηκε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ θα μπορούσε να βρει τον πραγματικό της εαυτό.

Παρόλα αυτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε.

Μετά την ενθαρρυντική τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, ήρθε και η φετινή καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, 59.82 να στείλουν τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα της χρονιάς.

Στον τελικό του ακοντισμού του Ευρωπαϊκού, όμως, η Ελίνα Τζένγκο έμεινε στην 11η θέση.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της, η Ελίνα Τζένγκο έκανε σκληρή αυτοκριτική, τονίζοντας ότι ντρέπεται για την εμφάνισή της.

“Ήμουν απαράδεκτη σήμερα. Ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ντρέπομαι κιόλας. Δεν είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ίσα-ίσα τα βάζω με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ απογοητευμένη, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Προχωράμε. Ό,τι έγινε έγινε…”, τόνισε η 23χρονη αθλήτρια.