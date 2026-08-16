Έκλεψαν σπάνιους πίνακες του Αντονέλλο ντα Μεσσίνα από μουσείο της Σικελίας

Τέσσερα από τα σημαντικότερα έργα του Αντονέλλο ντα Μεσσίνα, ενός από τους σπουδαιότερους Ιταλούς ζωγράφους του 15ου αιώνα και της Αναγέννησης, εκλάπησαν από μουσείο στη γενέτειρά του, τη Μεσίνα της Σικελίας.

Η κλοπή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Περιφερειακό Μουσείο της Μεσίνας, γνωστό ως MuMe, με τους δράστες να καταφέρνουν να παρακάμψουν τα συστήματα συναγερμού και να παραβιάσουν τις ειδικές προθήκες ασφαλείας όπου φυλάσσονταν τα έργα.

Μεταξύ των έργων που εκλάπησαν βρίσκονται τρία από τα πέντε σωζόμενα τμήματα του «Polittico di San Gregorio», ενός από τα σημαντικότερα έργα του Σικελού ζωγράφου.

Το πολύπτυχο αποτελούνταν αρχικά από έξι ξύλινα ζωγραφισμένα τμήματα και είχε δημιουργηθεί για το Monastero di San Gregorio, το οποίο καταστράφηκε στον καταστροφικό σεισμό της Μεσίνας το 1908. Το συγκεκριμένο έργο είχε ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική αξία για την πόλη, καθώς ήταν το μοναδικό έργο του Αντονέλλο ντα Μεσσίνα που δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ τη γενέτειρά του.

Οι δράστες αφαίρεσαν και ένα τέταρτο έργο από προστατευμένη προθήκη. Πρόκειται για έναν μικρό πίνακα ζωγραφισμένο και στις δύο όψεις: στη μία απεικονίζονται η Παναγία με το Θείο Βρέφος και ένας Φραγκισκανός μοναχός, ενώ στην άλλη ο Χριστός.