Μαρόκο: Συνελήφθησαν 111 μετανάστες που κατευθύνονταν προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα

Η μαροκινή αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 111 άτομα το Σάββατο (15/8) καθώς προσπαθούσαν να εισέλθουν στη Θέουτα, την ισπανική πόλη της Βόρειας Αφρικής, μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παραπληροφορούσαν και πάλι για άνοιγμα των συνόρων.

Η απόπειρα διέλευσης πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες αφότου περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισέβαλαν στη Θέουτα, πυροδοτώντας εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροφοδοτώντας την αντιμεταναστευτική ρητορική των ακροδεξιών κομμάτων. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μια πηγή από το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται 109 μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική και δύο Μαροκινοί πολίτες. Συνελήφθησαν στο Φνιντέκ ή γύρω από αυτό, την πόλη του Μαρόκου απέναντι από τη Θέουτα.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, η μαροκινή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χλμ. από τα σύνορα, ενώ το Reuters διαβεβαίωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση ταραχών στους λόφους γύρω από το Φνιντέκ.

Στη Θέουτα, Ισπανοί στρατιώτες φρουρούσαν σούπερ μάρκετ, ενώ η αστυνομία πραγματοποιούσε ενισχυμένες περιπολίες στους κεντρικούς δρόμους του θύλακα.

Μετά την απόπειρα διέλευσης στις 30 Ιουλίου, η Μαδρίτη έχει εγκαταστήσει ένα θαλάσσιο φράγμα και έχει αναπτύξει στη Θέουτα εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς που έφτασαν από την ηπειρωτική Ισπανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 1.600 ένστολους.

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε όσο προσωπικό είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα το συντομότερο δυνατό και να αποτρέψουμε την επανάληψη γεγονότων όπως αυτά της 30ής Ιουλίου», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, προσθέτοντας ότι στη Θέουτα έχουν παραμείνει περίπου 5.000 μετανάστες.

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα διευκρίνισε ότι οι μετανάστες που εισέρχονται παράτυπα δεν θα επιτρέπεται να παραμείνουν στον θύλακα ή να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ισπανία και να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής θα επιστρέφονται στο Μαρόκο, είπε.

Ενισχυμένοι έλεγχοι

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ραμπάτ δήλωσε ότι παρακολουθεί «την κυκλοφορία αναρτήσεων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άγνωστης προέλευσης» που έκαναν λόγο για «ανοιχτά σύνορα» και μαζική διέλευση στις 15 Αυγούστου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι υπήρχαν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών φορτηγών με συρμάτινες ασπίδες και σημείων ελέγχου στους δρόμους. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν παρόμοια μέτρα κοντά και στον άλλο θύλακα της Ισπανίας στο Μαρόκο, τη Μελίγια.

Παράλληλα, οι αρχές εμπόδισαν αρκετές ομάδες να επιβιβαστούν σε τρένα και λεωφορεία με προορισμό το βόρειο Μαρόκο, από πόλεις όπως η Καζαμπλάνκα και η Φεζ.