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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Ανήλικος αναρριχήθηκε σε διαμέρισμα και έκλεψε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

Αρχείο Intime
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Στην εξιχνίαση κλοπής κοσμημάτων από κατοικία στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με την υπόθεση να οδηγεί στα ίχνη ενός 14χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr επικαλούμενη  στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ανήλικος φέρεται να έδρασε προχθές το πρωί (14/8) όταν αναρριχήθηκε μέσω λουκιού σε κατοικία πρώτου ορόφου, ιδιοκτησίας ηλικιωμένης γυναίκας. Αφού κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού, αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Η κλοπή καταγγέλθηκε στις Αρχές και άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Οι έρευνες και η αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οδήγησαν στην ταυτοποίηση του ανήλικου ως του φερόμενου δράστη.

Σε βάρος του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Πάτρα

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