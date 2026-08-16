MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: 4 με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας – Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στη Σαλαμίνα.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σαλαμίνα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Μεσσήνη: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Παίρνει μορφή το νέο προπονητικό κέντρο του μπάσκετ – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 324 κιλά χασίς αξίας 700.000 ευρώ εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Επιστροφή πλοίων στο Σουέζ, αλλά “φωτιά” οι ναύλοι: Τι συμβαίνει με τάνκερ και containers

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

ΙΣΑ: Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική επιβάλλει ενίσχυση των μέτρων πρόληψης

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η φετινή περίοδος θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες – Τι πρέπει να προσέχετε