Φωτιά στη Σαλαμίνα: 4 με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας – Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στη Σαλαμίνα.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.