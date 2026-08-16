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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Το σημείο που βρέθηκαν οι δύο νεκροί – Δείτε το βίντεο

Intime
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Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά και εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, αποτυπώνουν οι εικόνες από την περιοχή.

Η κατάσταση στο νησί του Σαρωνικού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η πρώτη φωτιά στη Σαλαμίνα, στην οδό Ανδρομάχης, φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο στο οποίο υπήρχαν πολλά σκουπίδια.

Στο σημείο γράφτηκε και η τραγική πλευρά της πυρκαγιάς, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δύο άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί ήταν ζευγάρι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της φωτιάς, πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, που εντοπίστηκαν στην αυλή του σπιτιού τους.

Στο βίντεο, που δημοσιεύει το newsit.gr, αποτυπώνεται το σημείο της πυρκαγιάς που οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δύο τους, έχασαν τη ζωή τους πριν ακόμη προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

Σαλαμίνα

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