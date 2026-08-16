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Θέμα και στα γερμανικά ΜΜΕ η κατάληψη στην Τούμπα – “Αρνούνται να αφήσουν τον αγαπημένο τους να φύγει”

Intime
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Η είδηση πως οι φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονται στην Τούμπα προχωρώντας σε κατάληψη ως έσχατη προσπάθεια για την ακύρωση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, έχει γίνει θέμα και στα γερμανικά ΜΜΕ.

Η Bild σε σχετικό της δημοσίευμα αναφέρεται στις αντιδράσεις του κόσμου και θυμίζει πως κάτι ανάλογο είχε γίνει πέρσι όταν ο Κωνσταντέλιας ήταν έτοιμος να ταξιδέψει από την Ολλανδία στην Γερμανία, για λογαριασμό της Στουτγάρδης.

«Τώρα, για ακόμη μία φορά, οι οπαδοί επαναστατούν. Αυτή τη φορά, ωστόσο, υποτίθεται ότι θα έχει διαφορετικό τέλος» και συνεχίζει:

«Λίγο πριν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οπαδοί προσπαθούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία», σημειώνει χαρακτηριστικά η Bild και καταλήγει:

«Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αρνούνται να αφήσουν τον αγαπημένο τους να φύγει! Ασκούν τεράστια δημόσια πίεση, απαιτώντας από τη διοίκηση του συλλόγου να κρατήσει τον Κωνσταντέλια πάση θυσία. Μάλιστα, διαμαρτύρονται μπροστά στα γραφεία του συλλόγου».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

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