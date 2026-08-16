Νέα τουρκική πρόκληση: “Θαλάσσια πάρκα” περικυκλώνουν το Καστελόριζο και φτάνουν στο Βόρειο Αιγαίο

Νέα κίνηση που ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο κάνει η Τουρκία, προχωρώντας στην επίσημη ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κίνηση παρουσιάζεται από την Άγκυρα ως μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ωστόσο στόχο έχει να προκαλέσει αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας και το διεθνές δίκαιο.

Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει στην πράξη τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, καθώς αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή όπου Αθήνα και Άγκυρα διατηρούν εδώ και χρόνια σημαντικές διαφορές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής» στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τα σχετικά διατάγματα καθορίζουν δύο συγκεκριμένες ζώνες:

Η πρώτη περιοχή εκτείνεται από τη Φέτιγιε της επαρχίας Μούγλα έως το Κας της επαρχίας Αττάλειας, μια χωροθέτηση που στην πράξη περικλείει και αποκλείει το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης γύρω από το Καστελλόριζο.

Το δεύτερο πάρκο οριοθετείται κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.

Η κίνηση αποτελεί ουσιαστικά την επισημοποίηση του σχεδιασμού που είχε καταθέσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου Άγκυρας, που είχε φέρει και την έντονη αντίδραση του Ελληνικού ΥΠΕΞ.

Πάντα κατά τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από το Καστελόριζο και η δημιουργία «προστατευόμενης ζώνης» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης συνιστούν την τουρκική απάντηση στα θαλάσσια πάρκα που είχε κηρύξει η Ελλάδα στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο στις 21 Ιουλίου 2025.

Πηγή: OnAlert.gr