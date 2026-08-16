Κατερίνη: Συνελήφθη άνδρας με φυτεία κάνναβης στο σπίτι του

Στα χέρια των αρχών έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Κατερίνη ένας ημεδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, όπου εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλιέργειας κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης , ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν.

, ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν. 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 272,5 γραμμαρίων.

με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 272,5 γραμμαρίων. 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,6 γραμμαρίων.

με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,6 γραμμαρίων. 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.