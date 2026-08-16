Η τύχη αλλάζει για αυτά τα ζώδια από σήμερα και για όλη την εβδομάδα

Η εβδομάδα από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου έρχεται σε μια ιδιαίτερα έντονη αστρολογική περίοδο, ανάμεσα στην έκλειψη στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου και την επόμενη έκλειψη στους Ιχθύες στις 28 Αυγούστου.

Στις 20 Αυγούστου, η πρώτη φάση της Σελήνης στον Σκορπιό φέρνει μια ακόμη σημαντική στιγμή, ενώ στις 22 Αυγούστου ξεκινά η περίοδος της Παρθένου. Για τρία ζώδια, αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει περισσότερη τύχη, νέες εμπειρίες και την αίσθηση ότι τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κριός

Για τον Κριό, η τύχη συνδέεται αυτή την εβδομάδα με νέες εμπειρίες, ταξίδια και δημιουργικές ευκαιρίες. Στις 20 Αυγούστου, η Λίλιθ στον Τοξότη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο στον Λέοντα, δημιουργώντας ένα κλίμα που ενθαρρύνει τον Κριό να βγει από τη ζώνη άνεσής του. Μια πρόταση, ένα ταξίδι ή μια ιδέα που μέχρι τώρα έμοιαζε ριψοκίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά του. Η εβδομάδα ευνοεί επίσης τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την αφθονία, αρκεί να υπάρχει διάθεση για ένα νέο ξεκίνημα.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να ένιωθαν μπλοκαρισμένοι ή αβέβαιοι για το επόμενο βήμα. Η πρώτη φάση της Σελήνης στον Σκορπιό στις 20 Αυγούστου φέρνει περισσότερη καθαρότητα και τους βοηθά να κινηθούν προς μια κατεύθυνση που μέχρι τώρα δυσκολεύονταν να αποφασίσουν. Μια νέα ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένουν, όμως το σημαντικό είναι να μην περιμένουν να έχουν όλες τις απαντήσεις πριν ξεκινήσουν. Η περίοδος τους καλεί να κάνουν το πρώτο βήμα και να εμπιστευτούν περισσότερο όσα θέλουν να δημιουργήσουν στη ζωή τους.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η αλλαγή έρχεται με την έναρξη της περιόδου της Παρθένου στις 22 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη ενέργεια τον βοηθά να κινηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά και να δημιουργήσει τις δικές του ευκαιρίες, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να κάνει μεγάλες και απότομες αλλαγές. Τα ταξίδια, οι νέες εμπειρίες και ακόμη και μια επαγγελματική πρόταση μπορούν να ανοίξουν έναν διαφορετικό δρόμο. Το ζητούμενο είναι να μην αφήσει τον φόβο για το άγνωστο να τον κρατήσει πίσω. Η εβδομάδα τον ενθαρρύνει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να πει «ναι» σε περισσότερες ευκαιρίες και να δώσει χώρο ακόμη και στον έρωτα.