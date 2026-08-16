Ποιες είναι οι Αργίες του 2027 – Τα τριήμερα και η έκπληξη της Πρωτομαγιάς

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, ωστόσο, οι αργίες του 2026 λιγοστεύουν «επικίνδυνα» και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν τις ημέρες που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν μέσα στο 2027.

Πριν δούμε, όμως, το ημερολόγιο του 2027, ας δούμε τις αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έχουμε μπροστά μας μόλις 3 αργίες. Η πιο κοντινή αργία είναι στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Ακολουθούν η ημέρα των Χριστουγέννων και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2026 – ημέρα Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά ποιες είναι οι αργίες του 2027

Ημέρα Παρασκευή θα υποδεχθούμε το νέο έτος, το 2027. Η πρώτη ημέρα του χρόνου είναι πάντοτε αργία.

Η δεύτερη αργία του νέου έτους είναι τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου 2027, ημέρα Τετάρτη.

15 Μαρτίου – Καθαρά Δευτέρα (τριήμερο)

25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου | Ημέρα Πέμπτη

30 Απριλίου – Μεγάλη Παρασκευή (δεν αποτελεί για όλους αργία)

1 Μαΐου – Μεγάλο Σάββατο

2 Μαΐου – Κυριακή του Πάσχα

3 Μαΐου – Δευτέρα του Πάσχα

21 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος (τριήμερο)

15 Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου | Ημέρα Κυριακή

28 Οκτωβρίου – Ημέρα του Όχι | Ημέρα Πέμπτη

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα | Ημέρα Σάββατο

26 Δεκεμβρίου – Σύναξη της Θεοτόκου | Ημέρα Κυριακή

Το 2027 επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η αργία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα όταν συμπίπτει με Κυριακή, ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πιθανό η αργία να μετατεθεί για την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή στις 4 Μαΐου 2027. Αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πέντε συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης, από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα. Αντίθετα, για τους μαθητές δεν προκύπτει κάποια επιπλέον «ωφέλεια», καθώς τα σχολεία παραμένουν ήδη κλειστά λόγω των πασχαλινών διακοπών.