Το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών βοηθά στην απομάκρυνση βρωμιάς, βακτηρίων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, ενώ μπορεί να παρατείνει και τη διάρκεια ζωής τους. Υπάρχουν όμως τρόφιμα που πολλοί θεωρούν ότι δεν χρειάζονται πλύσιμο, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε.

Αν και τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά θεωρούνται ασφαλή ως προς τα φυτοφάρμακα, το πλύσιμο αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο προφύλαξης. Σημαντικό είναι επίσης να στεγνώνεις καλά τα φρούτα και λαχανικά μετά το πλύσιμο, καθώς η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας.

6 φρούτα και λαχανικά που δεν πλένεις, ενώ οι ειδικοί λένε ότι πρέπει

1. Πεπόνια

Μπορεί να πιστεύεις ότι η χοντρή φλούδα του καρπουζιού, του κανταλουπιού και άλλων πεπονιών ότι δεν χρειάζεται πλύσιμο, όμως αυτό δεν ισχύει. Η τραχιά φλούδα μπορεί να συγκρατεί βακτήρια, τα οποία μεταφέρονται στη σάρκα όταν το κόβεις. Γι’ αυτό τρίψε καλά τη φλούδα, ιδανικά με μια βούρτσα.

2. Μάνγκο

Παρότι η φλούδα του μάνγκο είναι παχιά και δεν τρώγεται, πρέπει να το ξεπλένεις πριν το κόψεις. Έτσι απομακρύνεις βακτήρια και χώμα που μπορεί να μεταφερθούν στη σάρκα κατά το κόψιμο.

3. Μήλα

Πρέπει να πλένεις καλά τα μήλα, είτε τρως τη φλούδα είτε όχι. Το πλύσιμο απομακρύνει χώμα και βακτήρια που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Ακόμη και αν σκοπεύεις να το ξεφλουδίσεις, τα βακτήρια της φλούδας μπορεί να μεταφερθούν στο εσωτερικό.

4. Καρότα

Επειδή τα καρότα μεγαλώνουν μέσα στο χώμα, μπορεί να έχουν πάνω τους βακτήρια και υπολείμματα χώματος. Γι’ αυτό χρειάζονται πολύ καλό πλύσιμο, είτε τα ξεφλουδίζεις είτε όχι. Μια βούρτσα βοηθά να απομακρύνεις τη βρωμιά.

5. Ακτινίδια

Ακόμη κι αν αφαιρείς τη φλούδα, πρέπει να πλένεις καλά το ακτινίδιο πριν το κόψεις. Έτσι απομακρύνεις χώμα και υπολείμματα που μπορεί να μεταφερθούν στη σάρκα. Αν τρως και τη φλούδα, το καλό πλύσιμο είναι ακόμη πιο σημαντικό.

6. Αβοκάντο

Παρόλο που δεν τρως τη φλούδα του αβοκάντο, πρέπει να το πλένεις πριν το κόψεις. Ένα γρήγορο ξέπλυμα και καλό στέγνωμα βοηθούν να μην μεταφερθούν χώμα, βακτήρια ή υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο εσωτερικό.

«Το πλύσιμο των φρέσκων λαχανικών και φρούτων πριν από το μαγείρεμα ή την κατανάλωσή τους βοηθά στην απομάκρυνση βακτηρίων που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά την παραγωγή, τη μεταφορά ή τον χειρισμό τους», αναφέρει η διαιτολόγος-διατροφολόγος.

Πηγή: ladylike.gr