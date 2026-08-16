Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πάνω από 502 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης – Δραματικές εικόνες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη Σαλαμίνα, η οποία ζει δραματικές ώρες εξαιτίας της φονικής φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή και εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο φαίνεται πως βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς στα Περιστέρια. Οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στην αυλή του σπιτιού τους, πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

Η κατάσταση σε αρκετές περιοχές του νησιού παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τη φωτιά να μαίνεται και τις Αρχές να πραγματοποιούν απεγκλωβισμούς ακόμη και από τη θάλασσα. Από νωρίς το απόγευμα έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στους 502 ανέρχονται πλέον οι άνθρωποι που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα.

Οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της πυρκαγιάς.

Από τους 502 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, οι 362 μεταφέρονται με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης.

Οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή και βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην επιχείρηση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.