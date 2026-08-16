ΚΑΕ Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο Λιντέλ – “Μου έδειξαν ότι με ήθελαν πολύ”

Συνεχίζονται οι αφίξεις των παικτών του Άρη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν και συγκεκριμένα στις 18:30 έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο Τζέι Λιντέλ, λίγες ώρες έπειτα από τον Άνταμ Μοκόκο.

Με μικρή καθυστέρηση καθώς η προσγείωση της πτήσης ήταν προγραμματισμένη για τις 18:05, ο 25χρονος φόργουορντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και «πάτησε» Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων».

Ο Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής ετοιμάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη με φόντο την προετοιμασία πριν την έναρξη της σεζόν, έπειτα και από την άφιξη του Άνταμ Μοκόκα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα προχώρησε και σε δηλώσεις αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την έλευσή του στον Άρη: «Πολύ καλό τάιμινγκ. Ήρθε η πρόταση, ήταν ωραία όταν μίλησα με τους ατζέντηδες μου, ήταν όλα όσα ήθελα να κάνω. Αυτό είναι κομμάτι του ταξιδιού, με έκαναν να νιώθω καλοδεχούμενος. Με ήθελαν, και ήθελα να με θέλουν».

Για τις δυνατότητες της ομάδας: «Οτιδήποτε κάνουμε ως ομάδα. Θέλω να κερδίσω όσο όλοι οι άλλοι. Να μπορέσουμε να πάρουμε νίκες και να έχουμε διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.»

Για το τι πρέπει να περιμένουν από τον ίδιο οι φίλοι του Άρη: «Από εμένα προσωπικά, το 110% μου. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσω».

Για τη συνύπαρξή του με τον Ρόμπινσον-Ερλ: «Τον ήξερα και από παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε σε αυτή την ομάδα μαζί. Είχαμε μία απόσταση τριών ωρών, οπότε τον ξέρω ήδη από πριν.»

Πηγή: metrosport.gr