Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που όλοι μπορεί να βιώσουμε κάποια στιγμή, ιδιαίτερα μέσα στις ερωτικές σχέσεις. Μπορεί να εμφανιστεί όταν φοβάσαι ότι θα χάσεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους και ούτω καθεξής. Σε μικρό βαθμό μπορεί να είναι φυσιολογική, όμως όταν γίνεται έντονη και επηρεάζει τη σκέψη ή τη συμπεριφορά σου, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις σου και να επηρεάσει την ψυχική σου ηρεμία.

Το πρώτο βήμα για να τη διαχειριστείς είναι να καταλάβεις από πού προέρχεται. Η ζήλια συχνά συνδέεται με ανασφάλεια, φόβο απόρριψης, χαμηλή αυτοπεποίθηση ή προηγούμενες εμπειρίες που σε έχουν επηρεάσει. Αν μάθεις να αναγνωρίζεις τι την προκαλεί, μπορείς σταδιακά να αποκτήσεις μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.

Ζήλια: 8 τρόποι για να την αφήσεις πίσω σου

1. Βρες από πού προέρχεται η ζήλια σου

Προσπάθησε να καταλάβεις τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το συναίσθημα. Μπορεί να είναι ανασφάλεια, φόβος, μια προηγούμενη αρνητική εμπειρία ή η αίσθηση ότι δεν είσαι αρκετά καλή/ός. Όταν εντοπίσεις την αιτία, μπορείς να αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα.

2. Μίλησε ανοιχτά για όσα νιώθεις

Αν κάτι στη συμπεριφορά του/της συντρόφου σου σε κάνει να ζηλεύεις, συζήτησέ το μαζί του/της. Επίλεξε μια ήρεμη στιγμή και προσπάθησε να εξηγήσεις πώς αισθάνεσαι, χωρίς κατηγορίες.

3. Μίλησε σε ένα πρόσωπο που εμπιστεύεσαι

Μερικές φορές η ζήλια μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση. Μια συζήτηση με έναν φίλο ή ένα άτομο που εμπιστεύεσαι μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά.

4. Δες τη ζήλια διαφορετικά

Αντί να θεωρείς τη ζήλια αποκλειστικά αρνητικό συναίσθημα, προσπάθησε να δεις τι θέλει να σου «πει». Μπορεί να σου δείξει κάτι που χρειάζεσαι ή κάτι στη ζωή σου που θα ήθελες να αλλάξεις.

5. Μην κοιτάς μόνο τη μία πλευρά της εικόνας

Είναι εύκολο να συγκρίνεις τη ζωή σου με την εικόνα που παρουσιάζουν οι άλλοι, ιδιαίτερα στα social media. Ωστόσο, αυτό που βλέπεις δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μια φωτογραφία ή μια φαινομενικά τέλεια σχέση.

6. Εστίασε όσα έχεις και εκτίμησέ τα

Η ευγνωμοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις τη ζήλια και το άγχος. Αντί να επικεντρώνεσαι σε όσα σου λείπουν, σκέψου τα θετικά στοιχεία της ζωής σου και τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Έρευνα που εξέτασε τη πιθανή σύνδεση μεταξύ της ζήλιας και της αυτοεκτίμησης έδειξε ότι η ζήλια μπορεί να εμφανιστεί όταν νιώθεις ότι απειλείται η αυτοεκτίμησή σου.

7. Απομάκρυνε για λίγο τις σκέψεις που σε κατακλύζουν

Όταν νιώθεις ότι η ζήλια γίνεται έντονη, προσπάθησε να πάρεις απόσταση από την κατάσταση. Μπορείς να γράψεις όσα αισθάνεσαι, να κάνεις έναν περίπατο ή να αφιερώσεις λίγα λεπτά σε κάτι που σε χαλαρώνει.

8. Μίλησε με έναν ειδικό

Αν οι σκέψεις ζήλιας γίνονται επίμονες, ανεξέλεγκτες ή επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις σχέσεις σου, η συζήτηση με έναν ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει.

Πηγή: ladylike.gr