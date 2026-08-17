Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: 30.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, εκκενώνεται πόλη της Γερμανίας κοντά στα σύνορα όπου πλησιάζει η φωτιά

Ασταμάτητη είναι η φωτιά που μαίνεται εδώ και λίγες μέρες στο Βέλγιο, με το πύρινο μέτωπο να φτάνει τα σύνορα με τη Γερμανία. Η γερμανική πόλη Μόνσαου μάλιστα, έδωσε χθες Κυριακή το βράδυ (16/8/2026) εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε περί τις 23:30 (ώρα Ελλάδας), η δημοτική αρχή στην πόλη αυτή του Βελγίου κάπου 12.000 κατοίκων έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πολίτες που ζουν σε δυο δρόμους, «λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας εξάπλωσης της φωτιάς και των καπνών» και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Ακόμα στάλθηκαν μηνύματα προειδοποίησης στους κατοίκους, για τους οποίος στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο.

«Το μέτρο αυτό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτιμάται συνεχώς», πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Ήδη νωρίτερα χθες ο δήμος είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες να φύγουν, όταν ακόμη το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν ενάμισι χιλιόμετρο από τα σύνορα της Γερμανίας και 1,8 χλμ. από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας.

Πυροσβέστες από όλη την περιοχή σπεύδουν να υποστηρίξουν την επιχείρηση για να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με την ενημέρωση αργά το βράδυ.

Οι βελγικές αρχές είχαν δώσει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι της κοινότητας Κίχελσαϊντ, περίπου 10 λεπτά οδικώς από τη Μόνσαου.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή εξάλλου 1.800 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας φωτιάς που είχε εξαπλωθεί σε κάπου 3.000 στρέμματα και απειλούσε σπίτια. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον ουσιαστικά ελεγχθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.