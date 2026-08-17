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Ο Στέλιος Ρόκκος σε μια μοναδική συναυλία απόψε στο Κάστρο Πλαταμώνα

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THESTIVAL TEAM

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Ο Στέλιος Ρόκκος έρχεται στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου για μία μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο μαγευτικό Κάστρο Πλαταμώνα απόψε το βράδυ στις 21:00, με το σύνθημα «Τραγουδάω Δυνατά».

Με τη χαρακτηριστική φωνή, την αστείρευτη ενέργεια και τη μοναδική σκηνική του παρουσία, ο Στέλιος Ρόκκος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ένταση και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυετούς πορείας του, αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και νεότερες επιτυχίες που ξεσηκώνουν το κοινό σε κάθε του εμφάνιση.

Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται η Έλενα Παναγιωτίδου, σε μια συναυλία που υπόσχεται να ενώσει χιλιάδες φωνές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Κάστρου Πλαταμώνα.

«Τραγουδάω Δυνατά» δεν είναι μόνο ο τίτλος της περιοδείας.

Είναι η διάθεση του καλοκαιριού.

Να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια.

 Προπώληση εισιτηρίων: more.com και ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ.

Στέλιος Ρόκκος

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