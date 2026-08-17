Τουρισμός για Όλους: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων είναι «ανοιχτή» για όλα τα ΑΦΜ μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Θα ακολουθήσει η κλήρωση για την ανάδειξη των δικαιούχων και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου. ​

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Παράλληλα, όσοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Οσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ) ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000 ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 22.500 34.500 ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 24.000 36.000 ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 26.000 38.000 ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ 31.000 43.000 ΜΕ 5 ΤΕΚΝΑ 36.000 48.000 ΜΕ 6 ΤΕΚΝΑ 41.000 53.000 ΜΕ 7 ΤΕΚΝΑ 46.000 58.000

Για περισσότερα από 7 τέκνα τα ποσά αυξάνονται κατά 5.000 ανά τέκνο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Ως ημερομηνία έναρξης της κάθε φάσης νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών χρεωστικών καρτών, ανάλογα με την περίοδο (χαμηλή/υψηλή) που έχει επιλεγεί από τον δικαιούχο κατά την αίτηση.

Μέσω του Προγράμματος οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.