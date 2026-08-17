Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Δευτέρα, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.
Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κολομβία: Σχεδόν 300 νεκροί από τον φονικό σεισμό – Σβήνουν οι ελπίδες για 140 αγνοούμενους
- Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο και το τάμα του πατέρα του
- Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: 30.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, εκκενώνεται πόλη της Γερμανίας κοντά στα σύνορα όπου πλησιάζει η φωτιά