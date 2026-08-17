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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Δευτέρα, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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