Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Δευτέρα, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.