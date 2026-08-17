Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο και το τάμα του πατέρα του

Μια άγνωστη οικογενειακή ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο μοιράστηκε η Άντζελα Γκερέκου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 16 Αυγούστου, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Αποστόλου του Νέου.

Η ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ αποκάλυψε πώς ο σπουδαίος ερμηνευτής πήρε το όνομα Απόστολος, αλλά και το τάμα που είχε κάνει ο πατέρας του πριν από τη γέννησή του.

Εκεί συνάντησε μια εκκλησία αφιερωμένη στον Απόστολο τον Νέο και προσευχήθηκε να γεννηθεί αγόρι, κάνοντας τάμα πως, εάν η επιθυμία του πραγματοποιούνταν, θα του έδινε το όνομα του Αγίου.

«Τελειώνοντας η μέρα της γιορτής του Απόστολου του Νέου θα σας πω μια ιστορία… Οι γονείς του Τόλη προσπαθώντας να κάνουν το πολυπόθητο αγόρι μετά από πολλές γέννες κοριτσιών, στην τελευταία εγκυμοσύνη της μαμάς Κατίνας, ο μπάρμπα Χαράλαμπος, όπως τον έλεγε ο Τόλης, τον αγαπημένο του πατέρα, βρέθηκε στο Πήλιο για να προμηθευτεί μήλα για το εμπορομανάβικό του.

Σε κάποιο χωριό συνάντησε την εκκλησία του Απόστολου του Νέου. Μπαίνει μέσα και προσεύχεται με όλη του την ψυχή, η νέα γέννα να φέρει το αγόρι που θα συνέχιζε την δουλειά του! Έκανε τάμα ότι αν είναι αγόρι θα του δώσει το όνομα Του! Το αγόρι ήρθε κ το τάμα εκπληρώθηκε!!!!

Τόλης Βοσκόπουλος! Βέβαια ο γιος δεν έγινε ποτέ μανάβης, όσο κι αν πήγαινε μικρός με τον πατέρα του στην δουλειά.. «Πατέρα θέλω να γίνω ηθοποιός» του είπε! Και ενώ περίμενε μια απότομη αντίδραση εκείνος τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στην Σχολή του Ωδείου Καλομοίρη!

Αυτός ήταν ο συγκινητικός, σοφός πρόσφυγας πατέρας του και ο Τόλης ποτέ δεν σταμάτησε να τον θυμάται με περηφάνεια κι ευγνωμοσύνη!!!Τα υπόλοιπα, γνωστά… Να είναι καλά οι ψυχούλες τους!» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου.