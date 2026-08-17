MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να κάνουν σύσταση για φασαρία σε Ρομά και δέχθηκαν άγρια επίθεση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πέντε άνδρες Ρομά, ηλικίας 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για τα κατά περίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, ξημερώματα της 16-08-2026, αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα, για περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας και για επεισόδιο που έλαβε χώρα σε προγενέστερο χρόνο, όπου εντοπίσθηκαν τα προαναφερόμενα άτομα.

Στη θέα των αστυνομικών, τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους ασκώντας σωματική βία και επιχείρησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά την ακινητοποίησή τους, 40χρονος εκ των συλληφθέντων, συνέδραμε με τις ενέργειές του έτερο άτομο να διαφύγει από το σημείο αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίσθηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, λίγο νωρίτερα, άσκησαν σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν.

Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (15) κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γερμανία: Γυναίκα βούτηξε από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά – Το βίντεο που κόβει την ανάσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί από τις φωτιές, καίγονται σπίτια – Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ρόδος: Ο Πέτρος Ιακωβίδης “κράτησε” τον κόσμο σε νυχτερινό κλαμπ μέχρι την ανατολή του ήλιου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Σκέρτσος για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Η αντιπολίτευση ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Οι λεπτομέρειες του deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Σουφλί: Οι ντόπιοι χτίζουν σπίτι-δώρο σε νέα οικογένεια