To φιλί του Ντουπλάντις στη σύζυγό του μετά το 4ο σερί χρυσό

Ο Ντουπλάντις κατέκτησε τελικά το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σημειώνοντας παράλληλα ρεκόρ αγώνων με άλμα στα 6,15 μ.

Αμέσως μετά τη νίκη του, ο Σουηδός έκανε αυτό που συνηθίζει στις μεγάλες επιτυχίες του: έτρεξε προς τη σύζυγό του, Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ (Desiré Inglander).

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι τη στιγμή που αντάλλαζε ένα παθιασμένο φιλί, λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ είναι μοντέλο και influencer και βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του κορυφαίου επικοντιστή. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2026 στη Νότια Γαλλία, έπειτα από πολυετή σχέση και πολλές κοινές εμφανίσεις σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.