Διακινητές μεταναστών κρατούσαν όμηρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Η άμεση κινητοποίηση και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, οδήγησαν στη σύλληψη δύο μελών κυκλώματος που ενέχεται σε παράνομες διακινήσεις αλλοδαπών.

Πρόκειται για νεαρούς αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση και ληστεία.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (16-08-2026) αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών έπειτα από σήμα που έλαβαν για ληστεία στο κέντρο της πόλης, εντόπισαν τους δύο δράστες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στο σημείο εκείνο εντοπίσθηκαν δύο (2) αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κρατούνταν από τους προαναφερόμενους δράστες σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης υπό την απειλή όπλου και τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη μεταφορά τους σε άλλο διαμέρισμα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, όπου τους παρέλαβαν οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζητούσαν επιπλέον (3.000) ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.