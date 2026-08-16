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Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα: Ήχησε το 112 για τους καπνούς – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε εργοστάσιο πλαστικών στην παράπλευρη της Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, κοντά στη Λάρισα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, λόγω των εύφλεκτων υλικών από το σημείο αναδύονται πυκνοί μαύροι καπνοί που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο μέσα στο εργοστάσιο.

Δείτε βίντεο του LarissaPress από τη φωτιά:

Λάρισα Φωτιά

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