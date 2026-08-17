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80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρησμό από πρόθεση

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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δίποταμος, του Δήμου Νέστου Καβάλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 80 ετών, έθεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, σε ξηρά χόρτα, περί ώρα 19:25, χθες Κυριακή 16 Αυγούστου 2026.

Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας, για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο συλληφθείς κρατείται ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.152.891,95 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 271 (89,74%) είναι από αμέλεια και οι 31 (10,26%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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