Πήλιο: Σώθηκαν την τελευταία στιγμή δύο λουόμενοι στην παραλία Πρόπαν

Τραγωδία αποτράπηκε στην παραλία Πρόπαν του Πηλίου, όταν δύο λουόμενοι κινδύνευσαν να πνιγούν, καθώς παρασύρθηκαν από τα κύματα, περίπου 50 μέτρα μακριά από την ακτή.

Οι δύο άνδρες είχαν μπει στη θάλασσα για βουτιές, παρά τον έντονο κυματισμό, που επικρατούσε χθες το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή και στην συγκεκριμένη παραλία του Αιγαίου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, σύντομα έχασαν τις δυνάμεις τους και άρχισαν να απομακρύνονται. Ο νεότερος καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ ο μεγαλύτερος δεν μπορούσε πλέον να τον συνδράμει.

Ο μάρτυρας, που αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο, ειδοποίησε τους ελάχιστους παρευρισκόμενους και ζήτησε να μεταφερθεί σωσίβιο από άλλο σημείο της παραλίας.

Καθοριστική ήταν η επέμβαση ενός νεαρού, ο οποίος βρισκόταν στην ακτή με την σύντροφό του. Μπήκε αμέσως στη θάλασσα με πλαστική σχεδία, προσέγγισε τους δύο άνδρες και τους βοήθησε να κατευθυνθούν προς την ακτή. Παράλληλα, ένας ακόμη νεαρός αλλοδαπός έριξε στη θάλασσα το σωσίβιο που είχε μεταφερθεί στο σημείο.

Η άμεση αντίδραση και η συνεργασία των λιγοστών ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία απέτρεψαν την τελευταία στιγμή την τραγωδία. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τη θάλασσα εξαντλημένοι και σε κατάσταση σοκ, αλλά ασφαλείς.