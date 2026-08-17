Σαμαρίνα Γρεβενών: Η Αλεξάνδρα Σδούκου διαψεύδει τα περί εκδίωξης κυβερνητικών στελεχών από τον Τρανό Χορό

Απάντηση στα δημοσιεύματα, περί “εκδίωξης κυβερνητικών στελεχών” από το ξακουστό έθιμο του “Τρανού Χορού” στη Σαμαρίνα Γρεβενών, έδωσε με ανάρτηση της η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, που κατάγεται από τα Γρεβενά, βρέθηκε στο έθιμο και με ανάρτησή της στα social media σχολιάζει τα “ψευδή”, όπως τα χαρακτηρίζει, δημοσιεύματα ιστοτόπων. Διαψεύδει την “εκδίωξη” και σημειώνει πως ένας κτηνοτρόφος διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα ζήτημά του και εισακούστηκε από τους κυβερνητικούς παριστάμενους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σήμερα βρέθηκα, όπως κάθε χρόνο, στη Σαμαρίνα Γρεβενών για τον «Τρανό Χορό». Ένα καταπληκτικό τοπικό δρώμενο όπου μαζί με χιλιάδες Γρεβενιώτες αλλά και επισκέπτες ανταλλάξαμε ευχές αλλά και απόψεις.

Ανάμεσά τους ένας κτηνοτρόφος διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα προσωπικό του θέμα, τον οποίο και ακούσαμε, όπως οφείλουμε να ακούμε κάθε πολίτη.

Η διαμαρτυρία μετατράπηκε ψευδώς από αρκετούς ιστότοπους σε «εκδίωξη» μας από την εκδήλωση. Λυπάμαι που χαλάμε τη «φανταστική αυγουστιάτικη ιστορία» αλλά δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, κανείς δεν μας απομάκρυνε, η υποδοχή ήταν πολύ θερμή και προσωπικά συμμετείχα κανονικά στον χορό μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Κανονικά, ένα τέτοιο δημοσίευμα θα ήταν ανάξιο ακόμη και διάψευσης. Αλλά επειδή τα ψέματα και η αλλοίωση της πραγματικότητας δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα, αναρτώ και τις φωτογραφίες που διαψεύδουν την κατά φαντασία «εκδίωξη»”.