Μυστικό σχέδιο του Ιράν αποκαλύπτει η WSJ: Αξιοποίησε την 60ημερη εκεχειρία για να προετοιμάσει νέο πόλεμο

Το μυστικό σχέδιο του Ιράν για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φέρνουν στο φως αποκαλύψεις της Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη προετοιμαζόταν όλο το διάστημα της 60ημερης εκεχειρίας που τυπικά λήγει σήμερα, να εντείνει τη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, την ώρα που συνέχιζε να συμμετέχει σε συνομιλίες και να καταλήγει σε συμφωνίες με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη Journal, η ιρανική ηγεσία επιδίωκε παράλληλα να αυξήσει το τίμημα που θα αναγκαζόταν να καταβάλει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ενώ ταυτόχρονα προετοιμαζόταν για μια μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η WSJ σημειώνει ακόμη ότι, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, στελέχη της ιρανικής ηγεσίας δεν αντιμετώπισαν τη συμφωνία ως το τέλος του πολέμου, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προετοιμασίας για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη στιγμή που υπογράφηκε το μνημόνιο, η ηγεσία του Ιράν είχε ήδη αποφασίσει ότι θα το παραβίαζε.

Απόφαση των σκληροπυρηνικών της Τεχεράνης

Όπως αναφέρουν αραβικές και ιρανικές πηγές, σκληροπυρηνικά στελέχη της ιρανικής ηγεσίας συναντήθηκαν μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αποφάσισαν να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον επόμενο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς εκτιμούσαν ότι η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός αποτελούσε απλώς μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις που είχε στην παγκόσμια οικονομία το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Μετά τη συγκεκριμένη συνάντηση, η ιρανική ηγεσία αποφάσισε να παραχωρήσει στους Φρουρούς της Επανάστασης μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, να τοποθετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις αρκετούς βετεράνους διοικητές του πολέμου Ιράν-Ιράκ και να επιταχύνει την παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, μετά τη συγκεκριμένη σύσκεψη το Ιράν άρχισε να παραβιάζει το μνημόνιο κατανόησης, πραγματοποιώντας επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Χούθι, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς τη Σαουδική Αραβία.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου της (δήθεν;) εκεχειρίας, η Τεχεράνη εργαζόταν για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και την προετοιμασία της χώρας για το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου πολέμου και ενός νέου γύρου συγκρούσεων.

Οι προετοιμασίες αυτές περιλάμβαναν μέτρα για την ενίσχυση της δομής διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και τη διεύρυνση των οπλικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πυραυλικά συστήματα και στα drones.

Την ίδια ώρα, το Ιράν επιδίωκε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αυξήσει το κόστος της συνέχισης της σύγκρουσης, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει την προθυμία της Ουάσινγκτον να εξακολουθήσει την εμπλοκή της.

Αραβικές υπηρεσίες πληροφοριών συγκέντρωσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στοιχεία που φέρονται να τεκμηριώνουν τη νέα στρατηγική του Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επικοινωνίες της Τεχεράνης με οργανώσεις και ένοπλες δυνάμεις που λειτουργούν ως πληρεξούσιοί της στο Ιράκ και την Υεμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν χώρες της περιοχής, και ιδιαίτερα το Κουβέιτ, ότι η ηγεσία του Ιράν προετοιμαζόταν για πλήγματα σε «εχθρικό έδαφος».