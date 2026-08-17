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Γεωργιάδης: “Έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες, τοξικές ειδήσεις”

Intime
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«Έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες, τοξικές ειδήσεις», απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με ψευδείς αναρτήσεις στο διαδίκτυο οι οποίες τον εμφάνιζαν να έχει δήθεν φωτογραφηθεί με την εισαγγελέα Μαρία-Ελένη Νικολού.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο «X», κάνει λόγο για «τοξικότητα και ψέματα» αναδημοσιεύοντας ανάρτηση από τα Ellinika Hoaxes η οποία αποκαθιστά την αλήθεια και καταρρίπτει τα «fake news», σύμφωνα με τα οποία η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η εισαγγελέας της υπόθεσης βιασμού 12χρονης στον Κολωνό που κατηγορείται ο Ηλίας Μίχος.

Σύμφωνα με τα Ellinika Hoaxes, η γυναίκα της φωτογραφίας δεν είναι η εισαγγελέας Μαρία-Ελένη Νικολού, αλλά η Μαρία Κοκκοράκη, γενική διευθύντρια δικηγορικής εταιρείας. Η φωτογραφία είχε ληφθεί σε εκδήλωση προς τιμήν του Άδ. Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2019.

«Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο λαός στις εκλογές θα είναι και αυτό, αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης

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