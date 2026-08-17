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Κόρινθος: Δύο Ρουμάνες επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν 61χρονο Ελληνα μετά από καβγά

Intime
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στις Αρχαίες Κλεωνές στην Κόρινθο, με έναν 61χρονο να τραυματίζεται από μαχαίρι και δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες από τη Ρουμανία, ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό με τον 61χρονο. Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το επεισόδιο σε προσωπικές διαφορές.

Κόρινθος

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