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Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Σίσκο – H Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο του 2028

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Τα συγχαρητήριά του στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις σημαντικές διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. ύπτιο, ενώ ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε δύο μετάλλια, το ασημένιο στα 200 μ. ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μ. πεταλούδα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook  ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028, έπειτα από σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα «δελφίνια» της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η Κυβέρνηση αποφάσισεη χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις.

Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά».

Απόστολος Σίσκος Απόστολος Χρήστου Κυριάκος Μητσοτάκης

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