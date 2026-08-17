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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα

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Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 17 Αυγούστου, περίπου στις 12:00, σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς ήταν η επέμβαση δύο αεροσκαφών που πραγματοποιούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Τα εναέρια μέσα προχώρησαν σε ρίψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να περιοριστούν γρήγορα οι φλόγες.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Για τη φωτιά είχε ενεργοποιηθεί και το 112, με μήνυμα που εκδόθηκε στις 12:12 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Φωτιά

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