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“Έκρηξη” χαράς από Απόστολο Χρήστου: “Ποιος; Ποιος;” φώναζε, έχοντας αναδειχθεί ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο

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“Ποιος; Ποιος;” φώναξε ο Απόστολος Χρήστου δυνατά μόλις τερμάτισε και είδε ότι ήταν πρώτος, σε μια σπάνια εκδήλωση ενθουσιασμού από μέρους του.

Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Ο Απόστολος Χρήστου επέστρεψε στον τόπο του προσωπικού θριάμβου του, στο Παρίσι όπου πριν από δύο χρόνια στέφθηκε αργυρός Ολυμπιονίκης, με ένα σκοπό. Ήθελε να συμπληρώσει μια δεκαετία στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Με μια εκπληκτική εμφάνισε τερμάτισε σε 52.27 και το χάρηκε με την ψυχή του.

Λίγους μήνες πριν από τα 30α γενέθλιά του ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση (2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026).

Με αυτό το μετάλλιο έφτασε τα έξι στα 100μ. ύπτιο, τα εννέα συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμα το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο (200μ. ύπτιο, 2024 Παρίσι) και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Απόστολος Χρήστου

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