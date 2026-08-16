Η αποστολή του Ηρακλή: Οι επιλογές του Ματσάρι για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο

Με πολύ καλή ψυχολογία και με πίστη για την πρόκριση, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Κυριακής την προετοιμασία του για τον αγώνα της Δευτέρας απέναντι στον Βόλο, για τον β’ προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «κυανόλευκοι» αντιμετωπίζουν στο δημοτικό στάδιο Σερρών τη θεσσαλική ομάδα στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν και θέλουν να μπουν με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία θα τους βρει μετά από πολλά χρόνια ξανά στη Stoiximan Super League.

Σύμμαχος των «κυανόλευκων» θα είναι για ακόμη μία φορά ο κόσμος τους. Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση δε θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο, οι φίλοι των «κυανολεύκων» αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο για να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στον Βάλτερ Ματσάρι και τους παίκτες του να πάρουν τη νίκη-πρόκριση απέναντι στον Βόλο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, όπως έχει ήδη καταγραφεί η αγωνιστική προετοιμασία ολοκληρώθηκε την Κυριακή (16/08) με πρωινή προπόνηση μετά το τέλος της οποίας, ο τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι ανακοίνωσε την αποστολή για τις Σέρρες.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ιταλού προπονητή: Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Ντάνι Μουνιόθ, Χρομάντα, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής, Κωνσταντακόπουλος, Ταχμετζίδης, Μωυσίδης, Λόπεζ, Ντ’ Αουσίλιο, Κούστα, Μάρκες, Κόλιτς.