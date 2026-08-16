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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Σολομό Κορινθίας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε σκουπίδια και ξερά χόρτα σε ρεματιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα korinthostv λόγω των πυκνών καπνών που είχαν περιορίσει την ορατότητα, ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, ωστόσο στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται.

Κορινθία Φωτιά

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