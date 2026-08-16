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Ιράν: Εκτελέσθηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής – Είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Το καθεστώς του Ιράν, προχώρησε στην εκτέλεση του Σαχράμ Σαντέγκι, ο οποίος καταδικάσθηκε διότι παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά την διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, τραυματίζοντας επτά από αυτούς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ του επέβαλε την θανατική ποινή και την δήμευση της περιουσίας του για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων» σύμφωνα με τον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εκτελέσθηκε σήμερα το πρωί.

Ιράν

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