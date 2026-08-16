Τηλεφώνημα Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογό του – Συζήτησαν για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, είχε σήμερα, Κυριακή ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

FM George Gerapetritis spoke📞 with #Ukraine FM @andrii_sybiha.



FM Gerapetritis underscored 🇬🇷 solidarity amid recent missile attacks, while his counterpart expressed support over #Greece’s wildfires. pic.twitter.com/COx6XOFWVR August 16, 2026

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία μετά τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε από την πλευρά του τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις δασικές πυρκαγιές.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας.