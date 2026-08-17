MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυλοπόταμος: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που έγινε viral διασκεδάζοντας στο πανηγύρι από την ξαπλώστρα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η γιαγιά που πήγε στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών αφού κάτοικοι την χόρεψαν, μεταφέροντάς την πάνω σε ξαπλώστρα. Η 90χρονη μάλιστα είναι η γνωστή Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, η Καρίνα των Ανωγειανών!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ρεθεμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, η 90χρονη υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, την έφερε ο δρόμος της στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο.

Στο βίντεο που έγινε viral φαίνεται η ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, την οποία οι συμμετέχοντες στο πανηγύρι σηκώνουν ψηλά και μεταφέρουν μέχρι μπροστά από την εξέδρα όπου έπαιζε το συγκρότημα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η γυναίκα αναζήτησε το χωριό του και φτάνοντας σε αυτό, μαθαίνοντας την ιστορία του χωριού, αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια.

Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον “Αντάρτη της Ειρήνης” στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!

Είναι κατασκευασμένος από 5000 πέτρες από την περιοχή και είναι ορατός μόνο από εναέρια μέσα σε υψόμετρο κάθετα πάνω του ή από δορυφόρο

Η Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Μυλοπόταμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Εγκρίθηκε το νέο σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ – Ποια έργα “ψαλιδίστηκαν” από τη ΡΑΑΕΥ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Μυστικό σχέδιο του Ιράν αποκαλύπτει η WSJ: Αξιοποίησε την 60ημερη εκεχειρία για να προετοιμάσει νέο πόλεμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί από τις φωτιές, καίγονται σπίτια – Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται από σήμερα μέχρι τις 21 Αυγούστου

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Σωτηρία Μπέλλου: Η ζωή της γίνεται τηλεοπτική σειρά – Ποια ηθοποιός θα την υποδυθεί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Οι 10 πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους δεν κοιμόμαστε καλά – Τι μπορούμε να κάνουμε