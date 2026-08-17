Μυλοπόταμος: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που έγινε viral διασκεδάζοντας στο πανηγύρι από την ξαπλώστρα

Η γιαγιά που πήγε στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών αφού κάτοικοι την χόρεψαν, μεταφέροντάς την πάνω σε ξαπλώστρα. Η 90χρονη μάλιστα είναι η γνωστή Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, η Καρίνα των Ανωγειανών!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ρεθεμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, η 90χρονη υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, την έφερε ο δρόμος της στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο.

Στο βίντεο που έγινε viral φαίνεται η ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, την οποία οι συμμετέχοντες στο πανηγύρι σηκώνουν ψηλά και μεταφέρουν μέχρι μπροστά από την εξέδρα όπου έπαιζε το συγκρότημα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η γυναίκα αναζήτησε το χωριό του και φτάνοντας σε αυτό, μαθαίνοντας την ιστορία του χωριού, αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια.

Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον “Αντάρτη της Ειρήνης” στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!

Είναι κατασκευασμένος από 5000 πέτρες από την περιοχή και είναι ορατός μόνο από εναέρια μέσα σε υψόμετρο κάθετα πάνω του ή από δορυφόρο

Η Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.