Έμπολα στο Κονγκό: Θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων – Ασταμάτητη η εξάπλωσή του

Η επιδημία που έχει προκαλέσει ο ιός Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) εξελίσσεται ασταμάτητα, με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνονται καθημερινά κατά δεκάδες.

Στην πραγματικότητα, αποτελεί πλέον την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, καθώς και την πιο θανατηφόρο. Είναι επίσης η ταχύτερα εξελισσόμενη που έχει καταγραφεί στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα της κυβέρνησης της ΛΔΚ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλθαν χθες (16.08.2026) σε 4.945. Ήταν αυξημένα κατά 101 σε σύγκριση με ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα.

Από τους ασθενείς αυτούς, οι 2.325 έχουν χάσει τη ζωή τους, με τη θνησιμότητα να ανέρχεται πλέον σε 47%.

Η παρούσα επιδημική έξαρση είναι η 17η στην ιστορία της ΛΔΚ, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Ήδη από τα τέλη Ιουλίου είχε ανακηρυχθεί η πολυπληθέστερη, όσον αφορά τα κρούσματα. Πλέον όμως είναι και η πιο πολύνεκρη, αφού υπερέβη τα 2.299 θύματα που είχαν καταγραφεί στη χώρα την περίοδο 2018-2020, όταν είχε ξεσπάσει έτερη μεγάλη επιδημία.

Εδώ και καιρό, εξ άλλου, οι επιστήμονες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η παρούσα επιδημία είναι η ταχύτερα εξελισσόμενη που έχει υπάρξει ποτέ. Χρειάσθηκε λιγότερο από 3 μήνες για να αρρωστήσει σχεδόν 5.000 ανθρώπους και να κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν 579 κρούσματα και 304 θάνατοι, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Πλέον, η μεγαλύτερη επιδημία του ιού Έμπολα στον κόσμο είναι εκείνη της περιόδου 2014-2016. Είχε εκδηλωθεί σε τρεις αφρικανικές χώρες (Γουϊνέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε) και είχε 28.616 κρούσματα και 11.310 νεκρούς.

Εξελισσόταν όμως με πολύ πιο βραδύ ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε χρειασθεί 5 μήνες για να κοστίσει τη ζωή σε 1.000 ασθενείς.

Η επιδημία αυτή αποτελεί πλέον την μοναδική που είχε περισσότερους ασθενείς και θύματα απ’ ό,τι η παρούσα.

Συνεχής γεωγραφική εξάπλωση

Σαν να μην ήταν αυτά αρκετά, η παρούσα επιδημία εξαπλώθηκε και σε έκτη περιφέρεια της ΛΔΚ. Μετά τις περιφέρειες Ituri, North Kivu, South Kivu, Haut-Uélé και Tshopo, σειρά είχε η Bas-Uélé να καταγράψει κρούσμα.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων, η γεωγραφική εξάπλωση και η συνεχιζόμενη υψηλή θνησιμότητα καταδεικνύουν το ταχέως μεταβαλλόμενο εύρος της επιδημίας, τονίζει ο ΠΟΥ.

Η παρούσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχουν (ακόμα) εμβόλια, ούτε θεραπεία. Η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, αλλά πιστεύεται ότι είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται με την επαφή με σωματικά υγρά των ασθενών ή με αντικείμενα μολυσμένα με αυτά.

Πηγή: iatropedia.gr