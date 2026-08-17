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Θεσσαλονίκη: Νέο Yellow Box σε κεντρική διασταύρωση – Πού τοποθετήθηκε

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THESTIVAL TEAM

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Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εφαρμογή κίτρινων διαγραμμίσεων (Yellow Box) σε ισόπεδους κόμβους του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποσυμφόρηση σημείων όπου καταγράφεται συχνά αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Αυτή τη φορά, οι χαρακτηριστικές κίτρινες γραμμές τοποθετήθηκαν στη συμβολή της Γ’ Σεπτεμβρίου με τη Λεωφόρο Στρατού, έναν από τους δρόμους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Το Yellow Box λειτουργεί ως “ζώνη απαγόρευσης εισόδου” στη διασταύρωση όταν αυτή είναι ήδη επιβαρυμένη. Στόχος είναι οι οδηγοί να μην προχωρούν μέσα στον κόμβο, ακόμη και όταν έχουν πράσινο φανάρι, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να συνεχίσουν την πορεία τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να παραμένει ελεύθερη η διασταύρωση και να αποφεύγεται το κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της ΔΕΘ, καθώς κατά την περίοδο της διοργάνωσης η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω της προσέλευσης επισκεπτών και των παράλληλων εκδηλώσεων.

Yellow Box Θεσσαλονίκη

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