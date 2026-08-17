Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα Κορωπίου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της. Οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα, 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.



Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ συμμετέχουν και εθελοντές.



Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.



Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.