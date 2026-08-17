MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Παράνομη η κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Η δημοσίευση από την Τουρκία των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων για την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός τμημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αποτελεί απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια η οποία παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

   «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τούρκικο αναθεωρητισμό, και να υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων», σημειώνει, τονίζοντας πως «η πρόσφατη αύξηση των εντάσεων από την Τουρκία, αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, ο οποίος αντί να δεσμεύσει την τουρκική κυβέρνηση σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, της έδωσε την ευκαιρία να επικαλείται τα “ήρεμα νερά” όποτε την συμφέρει και να επιστρέφει στις προκλήσεις αφού εξασφαλίσει αυτά που επιδιώκει (αμερικανικοί & ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί, αναβάθμιση στο ΝΑΤΟ, Συμφωνία της Μέκκας κτλ.)».

   «Χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά. Με αξιοποίηση των συμμαχιών μας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων, προκειμένου η Τουρκία να τερματίσει την παραβατική της συμπεριφορά και να δεσμευθεί σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών – τις οποίες λανθασμένα διέκοψε η κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Βίκυ Μοσχολιού: 21 χρόνια από τον θάνατό της – Όσα έγραψαν οι κόρες της στο Instagram

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πάνω από 502 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης – Δραματικές εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κάτοικοι άκουσαν την έκκληση των δύο νεκρών για βοήθεια – Εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς έξω από το σπίτι τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του, οκτώ άτομα με εγκαύματα – Κάηκαν σπίτια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πανό κατάληψης έξω από την Τούμπα για τον Κωνσταντέλια – Σε αναταραχή ο κόσμος του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Στους 84 οι νεκροί του ναυαγίου στη Ζιμπάμπουε: Το πλοίο είχε άδεια για 90 άτομα, επέβαιναν πάνω από 160