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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονος έκλεψε μεταλλική κολώνα του Δ. Κορδελιού – Ευόσμου

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Στην αυτόφωρη σύλληψη τεσσάρων (4) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

•     22χρονο και 15χρονο ημεδαπούς, οι οποίοι εντοπίσθηκαν χθες (16-08-2026) τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, να ερευνούν τους χώρους του και να έχουν αφαιρέσει ένα σακίδιο πλάτης που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακουστικά και είδη ένδυσης, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Επιπλέον, στην κατοχή τους βρέθηκαν διάφορα κλειδιά, χρηματικό ποσό (380) ευρώ και ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

•     21χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ξημερώματα της 16-08-2026 αφαίρεσε μία (1) μεταλλική κολώνα φωτισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

•     25χρονο ημεδαπό, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή του για απάτη και πλαστογραφία.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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