Σίφνος: Νιόπαντρο ζευγάρι σε γαμήλιο ταξίδι οι νεκροί από την πτώση ελικοπτέρου – Τι λένε μαρτυρίες

Όλο και χειρότερη γίνεται η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς από την πτώση ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο, κοντά στην Ιερά Μονή Βρύσης.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, νεκροί είναι ο Έλληνας πιλότος του ιδιωτικού ελικοπτέρου, τύπου bell 206 jet ranger, με επιβάτες ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι.

Το ελικόπτερο της εταιρείας Belavia συνετρίβη λίγα μέτρα πριν καταφέρει να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο του νησιού, σε μια πτήση ρουτίνας που πραγματοποιούνταν σχεδόν σε καθημερινή βάση.



Όπως αναφέρει το MEGA, οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, ενώ ο χειριστής ήταν Έλληνας, απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού που είχε αναλάβει τη μοιραία πτήση από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο με σκοπό να μεταβεί από την Αττική στη Σίφνο για τις διακοπές του και σύμφωνα με πληροφορίες, η μία σορός βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά κάτι που αποδεικνύει ότι ο επιβάτης ήταν εν ζωή λίγο μετά τη συντριβή και επιχείρησε να διασωθεί.

Το ελικόπτερο, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι ελληνικού νηολογίου και είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο λίγο μετά τις 18:00 με προορισμό τη Σίφνο και ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης στο ελικοδρόμιο του νησιού, κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες.



Μάλιστα, αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ανάφλεξη καυσίμων στον αέρα κάτι που προκύπτει και από μαρτυρίες κατοίκων.

«Ακούσαμε ένα θόρυβο σαν μηχανική βλάβη»

Ο Μανώλης Φουτουλάκης, αντιδήμαρχος του νησιού δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα και ότι το ελικόπτερο έκανε έναν παράξενο θόρυβο λίγο πριν πέσει. Μάλιστα, άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο. «Πρέπει να παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα, κάτοικοι λένε ότι έκανε δυνατό παράξενο θόρυβο, όπως τα στρατιωτικά ελικόπτερα».



Σύμφωνα με τον κ. Φουτουλάκη, τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν σχεδόν ακαριαία, ενώ από το ελικόπτερο πρακτικά δεν έμεινε τίποτα: «Η τραγωδία έγινε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου και κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί».

«Γύριζε γύρω από τον εαυτό του και έπεσε»

Άτομο που είδε το ελικόπτερο να πέφτει, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι το ελικόπτερο άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και μετά έπεσε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά:

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο MEGA, είπε: «Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό». Μάλιστα, την ώρα που συνέβη το περιστατικό, στην περιοχή επικρατούσε άπνοια.

Πηγή: cnngreece.gr