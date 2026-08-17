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Θεσσαλονίκη: 27χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της και φοβόταν να το πει στους αστυνομικούς

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THESTIVAL TEAM

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν το 100. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ. Ο 29χρονος σύντροφος ισχυρίστηκε ότι είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και στον λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο. Παρά την επιμονή των αστυνομικών η 27χρονη αρνούνταν να δηλώσει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Παρελήφθησαν από περιπολικό και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της η 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του. Παρά ταύτα οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και συνέλαβαν τον 29χρονο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αρχές ασχολούνται με την περίπτωση του 29χρονου για κακοποιητική συμπεριφορά.

Ελληνική Αστυνομία Ενδοοικογενειακή βία Θεσσαλονίκη

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