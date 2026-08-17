Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η κατάληψη των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά την πώληση Κωνσταντέλια

Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι την Κυριακή (16.08.2026) έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα ζητώντας μάλιστα να έχουν επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη.

Οι διαμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ γι την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια συνεχίστηκαν και το βράδυ της Κυριακής, με τους φίλους της ομάδας να παραμένουν έξω από το γήπεδο της Τούμπας -ανάβοντας μάλιστα και πυρσούς- για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξελίξεις αυτές.

Η συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα, συνεχίστηκε και τη Δευτέρα. με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να απαιτούν εξηγήσεις από τον Ιβάν Σαββίδη για την πώληση του αρχηγού της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα των φίλων του “δικεφάλου”, που είναι έτοιμοι για ακόμη πιο έντονες διαδηλώσεις τις επόμενες μέρες, ενώ έρχεται την Πέμπτη το πρώτο ματς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League.